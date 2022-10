Lazio - Salernitana, bagarre nel tunnel post partita: ecco cosa è successo

Dopo l'ammonizione di Milinkovic Savic, la squadra biancoceleste ha lasciato spazio al nervosismo e al termine della gara...

RASSEGNA STAMPA - Seconda sconfitta stagionale in campionato per la Lazio di Maurizio Sarri che cade all'Olimpico contro la Salernitana. Un match che sembrava essersi messo in discesa per i biancocelesti dopo la rete di Zaccagni, ma che si è complicato nella ripresa fino al 3-1 finale dei granata. Capitolini che non sono stati in grado di reagire e che hanno anche perso la testa dopo l'ammonizione di Milinkovic. Il serbo, diffidato, salterà il derby della prossima settimana contro la Roma. Il nervosismo e la tensione è esplosa anche al triplice fischio come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero. Il quotidiano scrive: "A fine incontro succede di tutto anche nel tunnel dello spogliatoio: il ds Tare e i giocatori contro la terna arbitrale, Lotito furioso. Ma ora guai a farsi annientare pure dal contraccolpo psicologico".