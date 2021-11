Lazio - Salernitana, un derby mancato per Lotito: la posizione dei tifosi

RASSEGNA STAMPA - Poteva essere il derby di Lotito ma il patron biancoceleste non c'entra più nulla con la Salernitana. Oggi la Lazio sfiderà allo Stadio Olimpico la squadra di Colantuono. Per Lotito sarà una partita speciale ma la vivrà solo ed esclusivamente come presidente della Lazio. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, ben sei mesi fa ha dovuto dare il suo addio alla società granata dopo la promozione in A a causa della norma che vieta la multiproprietà di club nella stessa categoria. La Salernitana è stata affidata ad un trustee che sarà in carica fino al 31 dicembre. La società per non rischiare l'esclusione dovrà cambiare gestione entro la fine del 2021. Il presidente si è detto dispiaciuto per le tante parole ricevute che non ripagano gli sforzi che ha fatto per riportare i granata in Serie A.

LA POSIZIONE DEI TIFOSI - Lotito ne va comunque fiero del risultato che ha ottenuto ma ciò che resta è che oggi il patron tiferà Lazio. Chi non è del suo pensiero sono sicuramente i tifosi della Salernitana che secondo quanto circola sui social, potrebbero contestarlo. Il patron però non si lascia condizionare e va avanti per la sua strada, seppur con una piccola parte di cuore lasciata a Salerno.