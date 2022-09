Lazio, Sarri e il turnover: solo in due non sono partiti titolari

Il mister biancoceleste sta ruotando i suoi uomini dopo un avvio con sempre gli stessi undici. Ecco gli unici a non esser...

RASSEGNA STAMPA - Una rosa più lunga per affrontare un calendario compresso e gare ogni tre giorni. La scelta della Lazio è stata chiara in estate con otto acquisti per rimpinguare la rosa e permettere a Sarri maggiori scelte. Il tecnico all'inizio si è affidato quasi sempre agli stessi, ma adesso ha mischiato le carte. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico ha dato una chance a tutti i componenti della rosa dal primo minuto e solo due non sono mai partiti titolari. Si tratta dei giovani Cancellieri e Luka Romero, con il primo che ha trovato sempre spazio nelle prime otto gare ufficiali mentre l'argentino ha giocato qualche minuto nella debacle in Danimarca.