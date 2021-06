Lazio, senti Valdifiori: "Sarri tra i migliori al mondo. Hysaj? Sarebbe un vantaggio averlo"

Non solo Hysaj. Fra i fedelissimi di Sarri figura senza dubbio anche Mirko Valdifiori, che il tecnico allenò ad Empoli e portò successivamente con sè al Napoli. Valdifiori, oggi al Pescara, dopo il terzino albanese è il calciatore più utilizzato da Sarri (124 gare). In un'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, Valdifiori ha dichiarato: "Quella di Lotito è una scelta importante. Sarri lo considero uno dei migliori allenatori al mondo. Gioca sempre con la palla a terra. Alla Lazio se seguiranno le sue direttive, si divertiranno e faranno divertire". Infine su Hysaj: "Sarri è maniacale sulla linea difensiva. Hysaj conosce a memoria tutto ciò: sarebbe un bel vantaggio averlo in squadra".