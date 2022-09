Lazio, serata nera in Danimarca: emerse le difficoltà di giocare ogni tre giorni

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Che serataccia per i biancocelesti! Ieri sera la Lazio è stata sbranata dai lupi nella Herning Arena, una sconfitta pesante, assoltamente da dimenticare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, solo per quattro volte nella loro storia i capitolini avevano perso subendo 5 gol e quella di ieri è stata la prima volta in Europa League. Sarri e Immobile si sono presi la briga di chiedere scusa ai tifosi andati in Danimarca. La bella vittoria col Feyenoord è stata immediatamente spazzata via, ora è già tempo di pensare allo Sturm Graz e a quella differenza reti da tenere in considerazione. L'umiltà chiesta da Sarri non c'è proprio stata, la Lazio troppo spavalda già dai primi 25 minuti ha fatto capire l'andazzo della partita, trovandosi davanti una squadra ben allenata e ben messa in campo. Tutti, dal primo all'ultimo hanno fatto figuracce, Cataldi ha subìto Isaksen, Marusic, Hysaj e Radu invisibili. Sarri ha parlato di black-out mentali, ma il suo è un gioco fatto di giocatori in continua corsa per 90 minuti e giocare ogni tre giorni così è davvero difficile.