Lazio, si cerca il clean sheet: la crescita difensiva non basta

RASSEGNA STAMPA - Coppia difensiva inedita quella che affronterà il Genoa. Con la squalifica di Romagnoli per l'espulsione della scorsa settimana contro la Juve, Baroni si affiderà a Patric-Gila per bloccare i rossoblù, con Gigot, fresco di esordio in Europa League, pronto a subentrare. L'obiettivo è il clean sheet, trovato due volte su tre in Europa e mai in Serie A. Anzi, se si considera anche la scorsa stagione, la Lazio concede gol da 10 partite di fila in campionato.

Come ricorda il Corriere dello Sport, solo nel periodo tra marzo e settembre 2010 si fece peggio (12) e questa è solo la seconda volta negli ultimi 60 anni che i biancocelesti non registrano neanche un clean sheet nelle prime otto partite: la prima è stata nel 2021/22, con la porta inviolata arrivata solo alla decima giornata.

Baroni sta lavorando per trovare il giusto equilibrio tra la solidità difensiva e la sua idea di calcio offensivo. Non dipende solo dal reparto arretrato, ma dal lavoro di tutta la squadra in fase di non possesso.