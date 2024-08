Lazio, sintonia e doppio ruolo: la nuova vita di Guendouzi

RASSEGNA STAMPA - Sembrava potesse andar via dopo le incomprensioni con Tudor, invece è rimasto ed è pronto a trascinare la Lazio. Guendouzi ha ritrovato il suo carisma e il suo entusiasmo. C'è grande sintonia con mister Baroni che lo utilizzerà in un doppio ruolo, si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Il francese, infatti, può fungere sia da trequartista nel 4-2-3-1 che da mezzala nel 4-3-3. Sarà ancora uno dei leader di questa Lazio, un capitano senza fascia (che sarà sul braccio di Zaccagni) pronto a dare tutto in campo come ha dimostrato la passata stagione