Lazio - Spezia, allarme infermeria piena: Gotti studia le possibili soluzioni

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI RECUPERA QUALCHE PEZZO. MA IMMOBILE... FORMELLO - Ora di nazionali ne mancano solo tre: sono Vecino, Hysaj e Gila. Benedette squalifiche di Milinkovic e Marusic, hanno permesso al serbo e al montenegrino di rientrare a Formello prima nella tabella di marcia. Erano in gruppo oggi pomeriggio così come... WEBTV MIDTJYLLAND - LAZIO, SQUADRA SOTTO AL SETTORE OSPITI A FINE PARTITA: LA REAZIONE DEI TIFOSI - VIDEO Disfatta della Lazio contro il Midtjylland nel match valido per la seconda giornata di Europa League. Cinque gol sono quelli subiti dai biancocelesti che, una volta conclusa la partita, si sono immediatamente avvicinati al settore dello stadio riservato ai tifosi... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, LA LAZIO NON MOLLA PARISI: LA FASCIA SINISTRA POTREBBE ESSERE SUA Il calciomercato non finisce mai. Anche se si è da poco conclusa la finestra estiva e manca ancora parecchio tempo all'apertura di quella invernale, la Lazio continua a lavorare per dare a Sarri la squadra più completa possibile. A dare l'ultima...