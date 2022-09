Lazio - Spezia, Gotti fa i conti con infortuni pesanti: ecco chi sono

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A 4 giorni da Lazio - Spezia, Luca Gotti deve fare i conti con una situazione infortuni abbastanza preoccupante. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, Sala si è fermato prima del match contro la Sampdoria, Kovalenko sarà fuori per almeno un mese e ora anche Reca è fermo ai box per un infortunio rimediato con la Polonia, dove si sta sottoponendo alle cure per il problema muscolare al bicipite femorale. Al suo posto il nome designato è quello di Ferrer. Maldini ha recuperato ed è tornato ad allenarsi col resto del gruppo, così come Verde.