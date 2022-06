Lazio, svelata la data d’inizio della campagna abbonamenti: i dettagli

La nuova stagione è già alle porte. Pochi mesi e si torna sugli spalti per incitare e supportare la propria squadra del cuore in un'altra annata di Serie A. Uno dei temi più caldi in casa Lazio in questo momento è sicuramente quello degli abbonamenti. I tifosi aspettano con ansia di acquistare la propria tessera valida per il nuovo campionato che avrà inizio verso Ferragosto. Secondo quanto riportato da Il Tempo, ci sono state negli ultimi giorni le riunioni tecniche decisive per stabilire le modalità di acquisto degli abbonamenti. La campagna, infatti, partirà da lunedì prossimo, 20 giugno.