Lazio, Tudor punta su Immobile: contro la Juve ha bisogno del capitano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Alle spalle la vittoria contro la Juventus in campionato. La Lazio è chiamata nell'immediato a un'altra battaglia, di nuovo contro la squadra di Allegri, ma questa volta con in palio la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport se nella gara dell'Olimpico è toccato a Castellanos questa sera sarà Ciro Immobile a partire da titolare. Il bomber biancoceleste ha vissuto una stagione difficile ma mai come in questi ultimi due mesi vuole dimostrare di essere ancora decisivo per la Lazio e non solo. Il trend all'Allianz Stadium è positivo: doppietta nel 2017 (1-2), gol nel luglio 2020 (2-1). Chissà che non sia proprio questa la serata giusta per tornare a esultare.