Lazio, Zaccagni è una garanzia: i numeri del biancocleste fanno sorridere Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un crescendo continuo. Da quando indossa la maglia della Lazio Mattia Zaccagni è diventato non solo sempre più decisivo ma ha alzato l'asticella delle sue performance in modo netto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sono già 7 le reti messe a segno in questa stagione, le stesse di Ciro Immobile ma anche di Kvaratskhelia e Dybala, con solo Rafael Leao davanti (8), meglio anche di Vlahovic, Milik, Giroud, Abraham e Jovic. E pensare che l'arciere nelle prime 36 gare con l'aquila sul petto aveva messo a segno solo 5 reti.

I numeri poi testimoniano la sua crescita: è il calciatore che ha tirato più volte in porta (30) dietro solo a Immobile (33). Altra specialità di casa sono i dribbling: sono 16 quelli "riusciti", meglio ha fatto solo Felipe Anderson a quota 23.