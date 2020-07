Le probabili formazioni di Inter-Bologna e Napoli-Roma

SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI - Prosegue la 30esima giornata di Serie A dopo la vittoria per 4-1 della Juventus contro il Torino, quella del Sassuolo con il Lecce per 4-2 e la sconfitta della Lazio con il Milan (0-3). Oggi in campo alle 17.15 Inter-Bologna, alle 19.30 Brescia-Verona, Cagliari-Atalanta, Parma-Fiorentina, Sampdoria-Spal e Udinese-Genoa. Alle 21.45 Napoli-Roma. Vediamo le probabili formazioni della sfida dell'Inter e del San Paolo.

INTER-BOLOGNA (su DAZN)

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All.: Conte

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All.: Mihajlovic

NAPOLI-ROMA (su Sky)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca