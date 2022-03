Macedonia, Pandev: "L'Italia mi ha dato tutto. Il livello tecnico si è abbassato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Pizzuti

RASSEGNA STAMPA - Goran Pandev si è espresso in merito alla semifinale di domani tra Italia e la sua Macedonia del Nord. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex Lazio ha dichiarato: “È la partita che non avrei mai voluto, soprattutto in semifinale. La Macedonia per me è tutto, ma l’Italia mi ha dato tutto, è il Paese dove sono nati i miei figli. Giocare con i campioni d’Europa in trasferta per noi non è certo l’ideale: l’Italia, come il Portogallo con la Turchia, è favorita. Ma è anche vero che la pressione è tutta su di loro”.

LIVELLO CALCIO ITALIANO - "Ci sono tanti giovani bravi e vincere un Europeo in casa dell’Inghilterra non è per nulla facile. Ma rispetto a vent’anni fa quando sono arrivato nel vostro campionato si è abbassato il livello tecnico. Anche per questo, tanti vecchietti come me, Ibrahimovic, Chiellini o Quagliarella, vanno ancora così bene".