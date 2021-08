Olimpico, il questore Della Cioppa: "Vicini ai tifosi, ma rispettino le regole". E sul derby...

Come tutti gli altri stadi della Serie A anche l'Olimpico si prepara a riaccogliere i suoi tifosi, con l'importante differenza però di un protocollo già testato durante le quattro partite dell'Europeo giocate a Roma. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il questore della Capitale Mario Della Cioppa ha espresso massima vicinanza ai tifosi, invitandoli a rispettare le nuove regole per tutelare la collettività: "Con l'impegno delle società di Roma e Lazio, che già sappiamo essere massimo, gli obiettivi saranno quelli di garantire la sicurezza dell'evento in tutti i suoi aspetti. Tra questi il rispetto della normativa Covid è prioritario". Le disposizioni adottate durante Euro 2020 saranno in parte replicate, con il green pass che sarà richiesto all'ingresso dell'impianto e che creerà quindi un ulteriore filtro oltre al classico controllo dei biglietti. Della Cioppa ha sottolineato come tra il pugno di ferro e il dialogo con i tifosi di Roma e Lazio sceglierà dove possibile la seconda via, in particolar modo verso chi eserciterà pacificamente le proprie prerogative democratiche. La volontà è quella di essere vicini alle esigenze delle persone, provate dalla crisi pandemica e dalla privazione di tante libertà individuali. Per quanto riguarda infine il derby della sesta giornata, il questore di Roma ha commentato: "È ancora presto per parlarne, ma posso assicurarle che quella partita avrà la sua adeguata cornice di sicurezza confidando anche nella maturità e nella collaborazione delle tifoserie".