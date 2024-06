PRIMAVERA | Lazio, Sardo ha convinto: Fabiani pronto a trattenere il classe 2005

RASSEGNA STAMPA - Non solo la prima squadra. In queste settimane dopo la fine della stagione la Lazio è al lavoro anche per definire il futuro della Primavera guidata da mister Sanderra, autrice di una stagione eccellente. Tra chi si è messo in mostra c'è senza ombra di dubbio Jacopo Sardo che, grazie alle sue prestazioni, ha attirato l'attenzione di tanti club in Italia (Fiorentina, Milan, Empoli, Roma) ma anche all'estero (Aston Villa, Glasgow Rangers).

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Sardo non ha ancora un contratto da professionista e per questo sono aumentate le preoccupazioni per un suo possibile addio. La Lazio si sta quindi muovendo per avere un incontro già in questa settimana per non rischiare di complicare la situazione e di perdere uno dei migliori giocatori del settore giovanile.