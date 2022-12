Romero tra la Lazio e il "suo" sogno Mondiale: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

Luka Romero sta guardando i Mondiali in Qatar da spettatore ma già pregusta i prossimi magari da protagonista. Ad ogni successo della sua nazionale ha postato la sua esultanza su Instagram. Nonostante sia nato in Messico e cresciuto in Spagna, il suo cuore batte per l'Argentina. A marzo il ct Scaloni lo ha convocato con la nazionale maggiore nonostante non avesse ancora compiuto 18 anni. L'ex Maiorca ha così ufficializzato una scelta che nel suo cuore era ben chiara. Nella sua carriera ha bruciato le tappe: a 15 anni ha esordito nella Liga a 17 ha segnato il primo gol in Serie A, è passato alla storia come il più giovane argentino a farlo. Nel 2026 avrà 21 anni e proverà a immaginarsi protagonista nell'Argentina del domani. Il prossimo Mondiale si giocherà in Canada, Usa e Messico e Romero proverà a guadagnarsi un posto. Molto dipenderà dalle sue prestazioni con la Lazio. Al momento è in scadenza di contratto ma, come confermato anche da Lotito, la trattativa per il rinnovo dovrebbe essere vicina alla fumata bianca. Il giovane argentino vuole riprendere dalla titolarità contro la Juve e dal primo gol segnato al Monza. Sarri si augura di non dover rinunciare al giocatore per il Sub -20 che si disputerà in Colombia dal 19 gennaio al 12 febbraio. Il torneo non rientra nel calendario Fifa la scelta è libera. Luka è in ballo anche per il Mondiale Under 20, previsto in Indonesia dal 20 maggio al 11 giugno 2023. In questo caso la Lazio dovrà rinunciare al giocatore nella parte finale di stagione.

