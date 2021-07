Salernitana, le modifiche del trust: vietati i rapporti di mercato con la Lazio

Per cercare di partecipare alla prossima Serie A la Salernitana ha dovuto accettare le richieste della FIGC in merito al trust che guiderà la società dopo l'era Lotito-Mezzaroma. I documenti sono stati inviati ieri sul gong e ora, entro mercoledì, il Consiglio Federale deciderà se i granata potranno partecipare o meno al massimo campionato italiano. Ieri l'avvocato Gentile ha rassicurato i tifosi, oggi anche il ds Fabiani, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ha voluto distendere gli animi sottolineando come siano stati chiariti i dubbi della FIGC. Il direttore ha poi aggiunto: "La Salernitana è una società in salute. E chi in queste settimane si è avvicinato al club granata lo ha fatto solo per fare un business. Da oggi tutti quelli che andavano in giro per pizzerie o alberghi o mandando proposte prima ai giornali si dovranno rivolgere ai trustee. Ripeto: abbiamo fatto tutto ciò che ci è stato richiesto, per noi la documentazione è ampiamente sufficiente. L’amministratore unico? Non c’era un problema per l’amministratore unico della Salernitana o per il direttore sportivo. Ci venivano richieste alcune prescrizioni di terzietà ed è avvenuto".

MODIFICHE - Secondo i campani tutti i paletti stabiliti dalla Federazione sarebbero stati rispettati: due sono i trustee, ma solo uno rimarrà il dominus nelle decisioni in caso di disaccordo; uno sarà anche il guardiano (il generale Coppola); la copertura finanziaria per la gestione del club sarà fino al 31 dicembre 2021, come illustra il business plan presentato dalle due società disponenti; il trust durerà 6 mesi con 45 giorni aggiuntivi in caso di accordi vincolanti già perfezionati; Il club verrà valutato da una società di revisione entro il 31 luglio affidata dai trustee; divieto totale di rapporti di mercato con la Lazio, anche per i calciatori in prestito alla Salernitana nella passata stagione.