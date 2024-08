Salernitana, paura per Dia: inseguito in macchina da alcuni tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Tensione a Salerno. Boulaye Dia è il nemico numero uno. La sua reazione ai fischi dei tifosi allo stadio ha scatenato alcuni 'teppisti' in città. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino. L'attaccante infatti sarebbe stato inseguito nella notte dopo la gara contro lo Spezia in cui ha realizzato una doppietta. I malviventi, a bordo di motorini e con il volto coperto, avrebbero affiancato il senegalese, che si muoveva con la sua Mercedes (danneggiata la carrozzerria), e gli hanno lanciato alcuni oggetti, soprattutto pietre. Lui fortunatamente non ha riportato ferite o contusioni.

Già allo stadio qualcuno aveva lanciato una bottiglietta verso Dia, 'parata' prontamente da Bronn. Il tifoso sugli spalti è già stato identificato. Il centravanti, comunque, ha raccontato tutto alla polizia e ha deciso di non sporgere denuncia. Si chiude nel peggiore dei modi, quindi, l'avventura del calciatore alla Salernitana. Il suo trasferimento alla Lazio sembra essere ormai cosa fatta. È questione di giorni, come ha spiegato il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani. Si attende la fumata bianca.