Serie A, cinque squadre in Champions e dieci in Europa? Le ipotesi

RASSEGNA STAMPA - Ora è davvero certo: l'Italia avrà cinque squadre qualificate alla prossima Champions League. La matematica ha reso ufficiale il fatto che il nostro paese finirà nei primi due posti del ranking annuale e questo porterà un club in più nella massima competizione europea. Attenzione, però, perché non è finita. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se poi una tra Roma e Atalanta dovesse vincere l’Europa League, e arrivare settima in campionato – non sesta, attenzione – si aggiungerebbe una squadra in Champions senza toglierla all’Europa League (la sesta invece avrebbe già il posto in EL). Così in Europa League andrebbero la sesta ipotetica e l’ottava. Se la Fiorentina poi vincesse la Conference, qualificandosi anche lei per l’Europa League, arrivando però decima in campionato, saremmo a nove squadre. La decima, infine, quella che va in Conference, sarebbe la nona del campionato, per adesso il Torino. Al momento sono otto le squadre certe, ma gli incastri sono infiniti e l'unica cosa certa è quella di dover fare più punti possibili fino alla fine della stagione. Tutto è ancora in ballo.