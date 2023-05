Serie A, Libero elenca gli inadeguati del campionato: c'è un ex Lazio

Lungo l'elenco dei calciatori che hanno deluso le aspettative e che, quasi tutte le settimane, si beccano i fischi e i mugugni...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'edizione odierna di Libero elenca i calciatori della Serie A che hanno deluso le aspettative e sono diventati un peso per i club. Il titolo del pezzo "Gli Inadeguati" fa capire il tema del pezzo con i giocatori che vengono criticati ogni domenica dai propri sostenitori. Nell'Inter ci sono Gagliardini, Correa e Bellanova che hanno giocato una stagione sotto livello diventando bersaglio delle critiche dei propri tifosi. Nella Juventus i tifosi non perdonano l'ingaggio pesante di Paredes e di Rugani, mentre a Pogba, nonostante i tanti infortuni, viene fatto passare tutto visto il suo passato. De Ketelaere è entrato in un tunnel nero e a ogni suo tocco a San Siro scatta il brusio visti i 35 milioni pagati in estate. Che dire di Jovic, giunto alla Fiorentina in pompa magna e eclissatosi fin da subito sotto i fischi dei tifosi. Ma se già a ottobre esulti in modo provocatorio dopo un gol, non ti aiuti. Da notare che l’insofferenza si verifica soprattutto nelle grandi piazze, ma anche che ce n’è meno rispetto agli anni scorsi: sia i club sia i tifosi hanno più pazienza, sanno che ci vuole tempo per costruire buone squadre e svezzare grandi giocatori. Ibanez e Musso sono finiti sulla graticola per i tanti errori in partite chiave. Ci sono poi tre calciatori che sono riusciti a trasformare i fischi in applausi. Si tratta di Patric, Rabiot e Acerbi che hanno conquistato i propri fan a suon di prestazioni.