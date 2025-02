Serie A | Quanti gol dal mercato di gennaio. Ma la Lazio...

RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio si è concluso da diversi giorni, ma alcuni acquisti hanno già dato i loro frutti. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono giocatori che già si sono rivelati determinanti in zona gol per le proprie squadre. Ecco di seguito la lista degli acquisti in gol dal loro arrivo in Serie A:

KOLO MUANI 5 (Juve)

DIAO 4 (Como)

GIMENEZ 2 (Milan)

COMAN 1 (Cagliari)

ELMAS 1 (Torino)

ZERBIN 1 (Venezia)

La Lazio non è stata a guardare durante la sessione invernale di calciomercato. Sono arrivati tre acquisti: Ibrahimovic, Provstgaard e Belahyane. Sono giocatori di prospettiva che ancora non hanno esordito con la maglia biancoceleste, la Lazio aveva bisogno di allungare la rosa più che rivoluzionare la formazione titolare. La stagione è ancora lunga e ci sarà tempo per vederli aggiunti in questa speciale classifica.