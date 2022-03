Tensione tra Rocchi e i vertici AIA: spunta Rossetti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Tutto confermato. Guida e Massa fermati per un mese dopo l'incredibile errore sul contatto Belotti-Ranocchia in area di rigore. Intanto in estate potrebbe arrivare una rivoluzione ai vertici della CAN. Il designatore Gianluca Rocchi, sponsorizzato da Gabriele Gravina, non è mai stato digerito dall'AIA, le frizioni tra le parti, soprattutto sul progetto (Rocchi crede nella valorizzazione dei giovani, permettendo loro di sbagliare), potrebbero portare all'ennesimo ribaltone. Spunta l'idea Roberto Rosetti, attualmente responsabile degli arbitri della Uefa, che può sostituire l'ex fischietto di Firenze. A molte persone non è sembrata una casualità la sua presenza Coverciano all’ultimo raduno degli assistenti in Serie A.