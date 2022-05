Zeman, il retroscena: voleva portare Beppe Signori a Foggia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

E' nuovamente finita la storia d'amore tra il Foggia e Zdenek Zeman. Da ieri le strade di tecnico e società si sono divise: visioni diverse su quello che sarà il prossimo futuro e soprattutto il prossimo mercato. Le idee del boemo non coincidevano con quelle del presidente Nicola Canonico. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Zeman avrebbe voluto anche Beppe Signori, bomber della promozione del 1991, in un ruolo da club manager. Richiesta che rimarrà purtroppo un sogno perchè da oggi anche su questa esprienza è calato il sipario.