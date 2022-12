Calciomercato, la Lazio sul fratello di un ex biancoceleste: Fabiani ci pensa

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Un altro Balde potrebbe approdare a Roma, sponda Lazio. Non Keita, bensì Mahamadou, ala destra classe 2004 attualmente in forza alla Nocerina. Il calciatore, che in stagione ha già collezionato dodici presenze e cinque gol, avrebbe su di sé le attenzioni del direttore Angelo Fabiani. Quest'ultimo vorrebbe battere la concorrenza - il giocatore è richiesto da molte società di Serie B e C - e portare a Formello Mahamadou. Nei prossimi giorni, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, andrà in scena un colloquio tra l'entourage di Balde e la Lazio, con l'obiettivo di chiudere il prima possibile l'operazione. La dirigenza biancoceleste si è mossa in tempo, e ci sono buone probabilità che si arrivi a dama: nel caso in cui fosse effettivamente così, vestirebbe la maglia biancoceleste un altro membro della famiglia Balde dopo Keita, che ha fatto innamorare i tifosi prima del suo complicato addio al Monaco.

Pubblicato il 5/12

