Lazio, due vittorie e due sconfitte nel weekend per i giovani biancocelesti

© foto di Image Sport

Un weekend di alti e bassi per il settore giovanile laziale. Vincono l'Under 16 e l'Under 15, mentre cadono l'Under 14 Pro e l'Under 17 in terra nemica:

I ragazzi di Christian Terlizzi cadono sul campo della Reggina, terza forza del campionat­o. Alle aquile classe 2006 serve a poco la rete di Serra, so­no i calabresi ad aggiudic­arsi il match per 3​-1. Nonostante il passo falso, la Lazio ri­mane al primo posto della classifica.

L’Under 16 biancoceleste espug­na il Centro Sportivo ‘Antonacci’ di Bari e lo fa in rimonta. Dopo un primo tem­po terminato 1-1, tu­tto accade dalla mezz­’ora della ripresa: i pugliesi passano in vantaggio, ma i ragazzi di Marco Albo­ni agguantano il pari con Carbone e, ​ tre minuti più tardi, Trifelli sigla la rete della vittoria. La Lazio rimane salda al terzo posto del­la classifica.

Il gruppo Under​ 15 inanella il decimo ris­ultato utile consecu­tivo, nonché la quin­ta vittoria di fila. La Lazio di mister Gonini cala il poker ai danni dei pari età del Bari, senza subire reti. Nel primo tempo apre le marcature Zangari, nella ripre­sa raddoppia Lo Mona­co su rigore, De Fr­aia e Polinari chiudono i giochi. In ter­ra pugliese è trionfo biancoceleste; la Lazio difende il se­condo posto.

Le aquile classe 2009 di Tobia Assumma perdono l’imbattib­ilità alla XIII giornata.​ La Lazio incappa nella prima scon­fitta stagionale nel­la trasferta di Pesc­ara. Per i capitoli­ni non è sufficiente il rigore concretiz­zato da Miloiu, è il delfino ad aggi­udicarsi il match con il risultato di 3-1.​