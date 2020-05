Lazio Primavera, Lico: "Sogno la prima squadra, voglio rinnovare"

Dean Lico, classe 2000, è stato prelevato a gennaio come rinforzo per la Lazio Primavera. Il talento albanese, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha parlato in patria dei primi mesi trascorsi nella Capitale: "Sogno la prima squadra. Mi auguro di rinnovare, i dirigenti stanno discutendo del mio contratto, spero che venga fatto il prima possibile. Farò del possibile per meritarmi la fiducia". Ex Sporting e Leganes,il trequartista è arrivato a Roma da svincolato, ha fatto un provino e l'ha superato. Il lockdown l'ha trascorso a casa del ds biancoceleste Igli Tare, allenandosi con il figlio, e suo compagno, Étienne. Ora, invece, superato il momento più complicato, si sta tenendo in forma a Durazzo. Ha firmato fino a giugno, con opzione per i prossimi tre anni. Infine, prima di approdare alla Lazio si era allenato col Perugia agli ordini degli ex Oddo e Fiore.

