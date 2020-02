Lazio, Raul Moro convocato dalla Spagna Under 18: "Sono contento!" - FOTO

Giovani biancocelesti crescono. Raul Moro, impegnato con la Primavera della Lazio, sta affinando sempre più le sue qualità. Un percorso positivo, che non poteva sfuggire agli occhi attenti della Nazionale spagnola Under 18. Raul Moro è stato infatti convocato per il match tra Spagna e Danimarca. Un'altra occasione per mettersi in mostra. Aveva rinunciato all'ultima convocazione per concentrarsi sul campionato con la casacca della Lazio, ora è pronto a dare tutto se stesso per la maglia della Roja. Su Instagram ha gridato il suo entusiasmo: "Molto contento per la convocazione con la Spagna Under 18!".

LAZIO, IL LUNGO POST DI ADANI SU TWITTER

LAZIO, IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE