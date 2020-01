Lazio Under 14, inizia bene il memorial “Halima Haider”: torneo dedicato alla madre di Liverani

Prima positiva per la Lazio Under 14, detentrice del torneo “Halima Haider” nel quale sarà impegnata fino - ci si auspica - al 6 gennaio. La competizione, intitolata alla madre di Fabio Liverani, si è aperta con la vittoria nella prima giornata del Girone B contro l'Accademia Calcio Roma. Il match inaugurale termina 3-0 per i biancocelesti, a segno con Gelli, Ferrari e Serra. Domani alle 12:00 la squadra di Simone Gonini sarà impegnata contro il Frosinone e, nel post-partita, proprio il tecnico delle giovani aquile ha parlato a sslazio.it: “Sono soddisfatto della prova offerta dal gruppo nella ripresa, sia a livello di squadra che sul piano individuale. La prima partita è stata archiviata positivamente, ora testa alle prossime”. Lo scorso anno la Lazio si è laureata campione del torneo battendo la Roma in finale. La speranza sarà quella di ripetere tale cammino in uno dei tornei più prestigiosi della categoria.

