Lazio Under 16, ancora un colpo: arriva Ruggeri

Non si ferma il mercato della Lazio per quanto riguarda il settore giovanile. Mauro Bianchessi è attivissimo in fase di campagna acquisti a continua a rafforzare le varie selezioni. Stavolta è toccato all'Under 16, che ha ufficializzato l'arrivo di Fabio Ruggeri, difensore classe 2004 proveniente dal Savio. Un nuovo rinforzo per Alboni che può sorridere. E tutto lascia pensare che non sia finita qui.

