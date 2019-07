Lazio, André Anderson: "Voglio restare qui e lavorare sodo!"

Al termine dell'amichevole con la Virtus Entella, André Anderson è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. L'attaccante italo-brasiliano è sceso in campo nell'ultima parte del match: "Stiamo facendo bene, è questo che importa. Continuiamo così. La mia esperienza alla Salernitana? Salerno è una piazza difficile. Lì ho fatto bene, mi è stato utile per fare esperienza. I miei compagni? Sono troppo forti, li seguo. Per me così è più facile". L'attaccante sta lavorando sodo, in palio c'è un posto in prima squadra: "Ci sono giocatori fortissimi qui. Voglio giocare, ma devo rispettare chi c'è da tempo. Il mio obiettivo è essere qui e lavorare".

LAZIO, IL RINNOVO DI DANILO CATALDI

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI

TORNA ALLA HOME PAGE