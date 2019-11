PRIMAVERA - Lazio, Armini torna in campo: “Finalmente!” - FOTO

Un mese. Tanto è durato il periodo di assenza dal campo per Nicolò Armini. Non è stata colpa di un infortunio o di scelte tecniche, bensì di una squalifica di tre giornate arrivata tra capo e collo a seguito del rosso rimediato dal difensore in Cagliari - Lazio Primavera. La squadra di Menichini ha dovuto far a meno del suo capitano contro Chievo, Juventus e Roma. Una defezione pesante, che però non ha impedito ai biancocelesti di rialzarsi proprio nel derby giocato sabato scorso. Oggi (ore 14:30, diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it) la Lazio sarà impegnata sul campo del Torino per dar seguito alla vittoria contro i giallorossi e, dopo un mese, potrà vantare un'arma in più: “Finalmente si ritorna in campo. Forza e onore per continuare il nostro cammino”, ha scritto Armini su Instagram. Per salvarsi la Primavera avrà bisogno del suo capitano, il gioiello di casa biancoceleste. Da questo pomeriggio la corsa riparte anche per lui.

