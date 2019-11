Lazio, metamorfosi Correa: numeri da top player vista Champions League

Dall'Udinese... all'Udinese. Ne ha fatta di strada Joaquin Correa nel suo primo anno e mezzo di Lazio. Dal bello che non balla - reo di essere poco concreto sotto porta -, l'argentino è passato a essere infallibile (o quasi) anche in fase offensiva: 6 gol e 2 assist nelle ultime sette partite da titolare, Europa League compresa. Numeri da campione, da top player, da trascinatore. Se Immobile è la certezza a livello realizzativo della Lazio targata Inzaghi, El Tucu rappresenta la scintilla che da un momento all'altro può cambiare le partite e spostare l'ago della bilancia dalla parte dei biancocelesti. Così è stato da un mese e mezzo a questa parte. Ha già superato se stesso e punta quantomeno alla doppia cifra. La scorsa stagione furono 9 i gol totali tra campionato e coppe, quest'anno è già a quota 7. Ha imparato la lezione. A Formello si allena quotidianamente al tiro: intense sessioni per migliorare la precisione e la freddezza sotto porta. E i risultati parlano chiaro... Una Lazio che punta come non mai alla Champions League ha bisogno del miglior Correa. Domenica all'Olimpico arriverà l'Udinese, alla quale l'ex Siviglia segnò il suo primo gol in biancoceleste, per la definitiva chiusura di un cerchio e di una metamorfosi completata.

