PRIMAVERA - Lazio, ecco il ritorno dei playoff: urge miracolo con il Brescia

Brescia batte Lazio tre a uno, fischio finale al ’94. Oggi alle 15 il ritorno dei quarti di finale dei play off per la primavera di Calori. Un vero e proprio miracolo per i piccoli biancocelesti che all’andata non hanno certo brillato, rendendo sempre più complessa la propria qualificazione. La Lazio dovrà vincere con almeno tre gol di scarto per rimontare la cocente sconfitta dell’andata. Il tecnico al termine della partita aveva confidato “Non è ancora finita” anche se, l’ottimismo ed una buona dose di orgoglio potranno aiutare oggi pomeriggio nel ritorno a Brescia. "Potevamo e dovevamo fare di più. La colpa è principalmente la mia che sono l’allenatore. Per disputare i play-off serve maggiore personalità, i giocatori devono solo pensare a giocare e non devono avere tensioni. Ci servirà da lezione – ha ammesso il tecnico – seppur non sia detto ancora nulla. Non mi sono mai arreso e ho capito che nella vita può succedere di tutto. Serve tirare fuori qualcosa di più anche a livello caratteriale". Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, urge un contributo da parte di Raul Moro, sperando in positivo anche se il fantasma dell’eliminazione incombe pesantemente.

