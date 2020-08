PRIMAVERA - Lazio, sabato test amichevole contro l'ASD Calcio Flaminia

La Primavera è già tornata in campo e in questo periodo di avvicinamento all'inizio del campionato si sta sottoponendo a vari test amichevoli che aiuteranno il tecnico a capire la condizione della squadra. I biancocelesti saranno impegnati in campionato, Coppa Italia e per la prima volta anche in Youth League. Sabato, alle 17:30, i ragazzi di Menichini sfideranno in amichevole L'Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Flaminia a Civita Castellana.

