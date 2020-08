Calciomercato Lazio, punto cessioni: Bastos e Caicedo in attesa

La Lazio è concentrata sugli acquisti, in particolar modo sulle piste Fares e Muriqi. Importante per Inzaghi sarà anche l'operazione di snellimento di una rosa molto numerosa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, candidati all'uscita sono sempre Bastos e Caicedo, che nel frattempo si stanno allenando ad Auronzo di Cadore insieme al resto dei giocatori biancocelesti.

BASTOS - L'angolano rimane nel mirino di Fenerbahçe, Başakşehir e Rennes. Con i primi c'è in ballo anche l'operazione Muriqi e quindi potrebbero sfruttare una via preferenziale. Başakşehir e Rennes però hanno mostrato più decisione nell'accontentare le richieste della Lazio. In difesa i biancocelesti hanno anche messo in preventivo un ulteriore acquisto, la partenza di Bastos è la soluzione più ragionevole per tutti.

CAICEDO - Felipao ha l'accordo con l'Al Gharafa, ma l'offerta di 3 milioni presentata alla Lazio non è congrua di fronte alla richiesta di 6. La cessione di Caicedo non è legata all'arrivo di Muriqi: con la partenza dell'ecuadoriano i biancocelesti regalerebbero a Inzaghi un altro attaccante. Al pacchetto va aggiunto Adekanye, al momento rimasto ad allenarsi a Roma per precauzione, visti i valori del test sierologico leggermente alterati nonostante il tampone negativo.

CALCIOMERCATO LAZIO, INCONTRO TARE-RAIOLA PER FARES

CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO BADSTUBER: I DETTAGLI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB