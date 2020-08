Calciomercato Lazio, ieri incontro Tare - Raiola per Fares: la situazione

Cerca la scintilla il calciomercato della Lazio. Dopo la vicenda David Silva e l'acquisto di Pepe Reina, la società biancoceleste è al lavoro per chiudere le trattative legate a Muriqi e Fares. Per quanto riguarda quest'ultimo, ieri è andato in scena a Roma un incontro tra il ds Tare e il procuratore Raiola. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stata rafforzata l'intesa trovata nei giorni scorsi per un quinquennale a 1,5 milioni a stagione. L'obiettivo è evitare inserimenti dell'Inter, che lo scorso anno aveva praticamente chiuso l'acquisto del giocatore per poi abortirlo dopo la rottura del legamento crociato.

TRATTATIVA CON LA SPAL - L'asse con Raiola può aiutare anche trovare l'intesa con la Spal. I ferraresi chiedono 10 milioni per Fares, la Lazio offre 7 più l'inserimento di una contropartita. I biancocelesti contano di chiudere l'operazione all'inizio della prossima settimana per regalare a Inzaghi il suo rinforzo sull'out sinistro, ancora orfano di Lulic. Si punterà ancora su Lukaku, mentre ad Auronzo verrà testato Kiyine. Jony resta in bilico, con qualche club spagnolo interessato: nelle partitelle è stato provato da mezzala.

