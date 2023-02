FORMELLO - Lazio, 15 minuti aperti ai media: inizia la rifinitura anti-Cluj - FOTO&VIDEO

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Inizia la rifinitura anti-Cluj. Sarri nell'esordio in Conference deve rinunciare agli infortunati Romagnoli e Radu (entrambi fuori per problemi muscolari), più allo squalificato Romero, espulso contro il Feyenoord nell'ultima gara della fase a gironi dell'Europa League. Sono gli unici assenti in vista della sfida d'andata di domani all'Olimpico. Tra poco scatteranno le prove tattiche della vigilia. La squadra nel frattempo è arrivata in campo per svolgere il riscaldamento durante i 15 minuti di seduta aperti ai media.