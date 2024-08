FORMELLO - Lazio, Baroni prova l'attacco pesante. Tavares si candida

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Antivigilia e nuove prove tattiche. Dia dietro Castellanos, l’esperimento prende corpo. Da tenere in considerazione anche per il big match con il Milan? Sarebbe una scelta iperoffensiva in vista della sfida di sabato. Le valutazioni sono in corso, Baroni valuta pro e contro delle mosse, anche quella relativa al doppio attaccante contro i rossoneri. Rimane in vantaggio il 4-3-3 con il ballottaggio allargato tra Dele-Bashiru, Castrovilli e Vecino, stavolta testato come mezzala. In regia dovrebbe riprendersi il posto Rovella, titolare con il Venezia, poi in panchina a Udine.

Guendouzi non è a rischio, al contrario della maglia di Noslin: a destra il dubbio è tra Tchaouna e Isaksen, pronti a scalzare l'olandese. A sinistra naturalmente tocca a Zaccagni. Occhio a Tavares, continua a essere provato sulla fascia mancina, anche oggi il portoghese ha chiuso la linea con Patric-Romagnoli al centro e Lazzari dalla parte opposta. Sarebbe una scelta coraggiosa, anche in questo caso. Ai box Gila e Pellegrini, oltre a Casale, sulla via di Bologna.

Pubblicato il 29/08