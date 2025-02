FORMELLO - Lazio, Dia ancora fermo: il diluvio condiziona la seduta

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La pioggia battente e il rinvio delle prove a domani, quando di pomeriggio verrà svolta la rifinitura anti-Napoli. Il diluvio che ha colpito Formello ha spinto alla massima prudenza, Dia non ha svolto la seduta in campo coi compagni, ogni valutazione - definitiva a questo punto - verrà approfondita domani nell'ultima seduta in programma alle 16.

Il senegalese ha riportato una distorsione alla caviglia contro il Monza, per stamattina avrebbe dovuto svolgere un provino per testare la zona dolorante, il campo pesante ha consigliato la massima prudenza posticipando i discorsi all'allenamento di domani. Dia, Pedro o Dele-Bashiru, tre calciatori in corsa per la maglia da trequartista: dipenderà dalla resistenza al dolore dell'ex Salernitana, la scelta di Baroni verrà decifrata con la seduta in programma tra 24 ore.

Pedro è entrato in corsa domenica realizzando una doppietta, Dele-Bashiru regalerebbe più sostanza al centrocampo. Tutte le altre mosse sono scontate o quasi: Isaksen e Zaccagni larghi, Castellanos centravanti. Guendouzi e Rovella a centrocampo. Dietro occhio alle condizioni di Marusic: il montenegrino, ieri a riposo, oggi ha svolto una sgambata differenziata. Tavares titolare a sinistra, a destra si tiene pronto Lazzari. Al centro la coppia Gila-Romagnoli.

