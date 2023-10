FORMELLO - Lazio, i dubbi e le mosse di Sarri: Immobile si ferma

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 22 - Immobile verso il forfait, non sarà convocato per domani. Ciro, in campo solo per la prima parte della rifinitura, si è fermato durante la sgambata e alzerà bandiera bianca per la partita con l'Atalanta. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, la certezza per il momento è la sua assenza per l'ultima gara prima della sosta.

FORMELLO - I dubbi, con Immobile affaticato, sono ancora più rispetto al solito. In attacco scalpita Castellanos: Ciro in bilico anche per la panchina, è rientrato da Glasgow con un fastidio al flessore, gli esami strumentali hanno scongiurato la lesione. Il capitano, come ieri, ha iniziato la rifinitura in gruppo, poi però è rientrato negli spogliatoi. Partecipazione part-time alla vigilia. In attacco dovrebbe toccare all’argentino, per lui sarebbe la seconda di fila da titolare in campionato. La decisione non è così scontata, occhio anche all'opzione Felipe Anderson falso nueve (oggi testato nel doppio ruolo), l'anno scorso fu determinante a Bergamo. Il tridente favorito, comunque, resta quello con il brasiliano e Zaccagni ai lati dell'ex New York. Pedro è l'altro che freme e chiede spazio dopo il timbro in Scozia.

Le diverse opzioni

A centrocampo favorito il terzetto formato da Vecino, Rovella e Luis Alberto. Ma le riflessioni sono ampie: l’uruguaiano potrebbe pure essere impiegato in regia (dove cerca il rilancio anche Cataldi, nel pomeriggio aggregato in corsa), con uno tra Guendouzi e Kamada schierato da mezzala destra. In difesa tornerà dall’inizio Marusic a destra con Hysaj in vantaggio sulla fascia opposta. Al centro dovrebbe spuntarla Casale su Patric per affiancare Romagnoli. Ma anche qui il ballottaggio rimane aperto.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Guendouzi, Pedro, Isaksen. All.: Sarri.

