FORMELLO - Lazio, la carica di Immobile! Rilancio Lazzari, Sarri sceglie

FORMELLO - Quanti dubbi alla vigilia. Sarri riflette sulle rotazioni di formazione, se schierare i titolarissimi o risparmiare i calciatori più spremuti nell’ultimo periodo in vista della trasferta di Verona. Il punto interrogativo, però, è stato tolto dal nome di Immobile: il capitano, salvo sorprese, tornerà a guidare l’attacco dall’inizio. Prevista la staffetta con Pedro, ai lati di Ciro sono favoriti Felipe Anderson e Zaccagni, regolarmente in gruppo dopo il riposo di ieri (gestione). A centrocampo spera in una chance Vecino, prova a insidiare la maglia di uno tra Milinkovic e Luis Alberto, ancora leggermente favoriti sull’uruguaiano. Cataldi rimane in pole su Marcos Antonio. In difesa due maglie per tre: Patric chiede una chance, Casale e Romagnoli hanno dato garanzie, non è quindi da escludere la conferma della coppia. A destra si rivedrà Lazzari, a sinistra ballottaggio tra Marusic e Hysaj (più il montenegrino dell’albanese). Tra i pali dovrebbe essere riproposto Maximiano, scelto soltanto all’esordio in campionato e poi all’esordio in Coppa Italia con il Bologna. Prima convocazione per Luca Pellegrini che ha svolto questa mattina le visite mediche. Il terzino ha saltato la rifinitura, ma seguirà la squadra per la trasferta a Torino.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Provedel, Hysaj, Gila, Patric, Pellegrini, Bertini, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Cancellieri, Pedro, Romero. All. Sarri.

