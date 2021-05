FORMELLO - Lazio, meritato riposo: torna Acerbi, Luiz Felipe spera nella convocazione

Un giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti e puntare al prossimo impegno del Franchi contro la Fiorentina, in programma sabato prossimo alle 20.45. La Lazio tornerà in campo a Formello martedì alle ore 11.00. A disposizione ci sarà Francesco Acerbi, dopo aver saltato il Genoa per squalifica. Chi non farà parte della sfida è invece Mohamed Fares, ammonito da Giacomelli e diffidato prima del giallo ricevuto.

LE SPERANZE - Ai box ci sono ancora Caicedo ed Escalante. Il primo ancora alle prese con la fascite plantare, verrà valutato giorno per giorno. Ha saltato gli ultimi tre allenamenti per il fastidio nell'ultima settimana. L'argentino è invece alle prese con un problema muscolare al polpaccio. Rientrato in gruppo, seppur solo in parte, Luiz Felipe. Il brasiliano punta alla convocazione contro la Fiorentina, per lui sarebbe la prima dopo l'operazione alla caviglia. Difficile che parta dal primo minuto, ma la speranza è che il brasiliano possa presto riassaporare il campo.