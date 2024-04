FORMELLO - Lazio, mossa a sorpresa di Tudor. Immobile e Romagnoli out

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Avanti con la preparazione anti-Salernitana. Tudor ha altri due allenamenti, domani e la rifinitura di giovedì per sciogliere i nodi della formazione. Di nuovo tanti dubbi, dettati anche dalle condizioni dei calciatori acciaccati. Immobile salterà la sfida per la lieve distorsione al collaterale rimediata al derby, l'infortunio non è grave, ma toccherà a Castellanos contro i granata. Forfait certo anche per Romagnoli: il centrale è stato controllato stasera, era stato sostituito all'intervallo con la Roma per un problema al polpaccio, potrebbe aver riportato una distrazione. Toccherà a Casale con ai lati Patric e Gila. L'altro ai box è Provedel, ha bisogno di un'altra settimana. Recuperato invece Lazzari, che si giocherà il posto a destra con Marusic, titolare nelle tre partite con Tudor. Bagarre a centrocampo e sulla trequarti, occhio alle possibili sorprese: Tudor sta provando anche Vecino e Rovella sulla linea dei trequartisti.

Pubblicato il 09/04