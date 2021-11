FORMELLO - Lazio, ripresa senza Nazionali: si attendono i controlli di Ciro

FORMELLO - La ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di meritato riposo concessi. Sarri ritrova il gruppo senza i nazionali (Acerbi, Cataldi, Strakosha, Hysaj, Akpa Akpro, Muriqi, Marusic e Milinkovic) e senza i calciatori in infermeria. Tra questi c'è Immobile, rientrato da Coverciano per un problema muscolare. In questi giorni effettuerà dei nuovi controlli strumentali, stabiliranno l'entità dell'infortunio, al momento si parla di un vasto edema al polpaccio sinistro. Dita incrociate a Formello, si spera di non perderlo per troppo tempo. Intanto prova a non mancare l'appuntamento con la Juve anche Lazzari, ai box per una lesione di basso-medio grado al polpaccio sinistro. Si è fermato a Marsiglia, i tempi sono stretti, se non ce la farà con i bianconeri il rinvio sarà posticipato al secondo big match di fila in programma a Napoli la domenica successiva. Nel pomeriggio sono stati aggregati diversi ragazzi della Primavera per rimpolpare la rosa (Floriani Mussolini, Pollini, Bertini e Mancino), non si è visto Moro (virus intestinale). Per la squadra riscaldamento, mobilità articolare, allunghi sui 50 metri e partitelle tattiche. Domani doppia seduta, la mattina il lavoro è previsto soltanto in palestra.

