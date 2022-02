FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: attesa per Immobile, Acerbi corre

FORMELLO - La ripresa oggi, la rifinitura domani. Tempi strettissimi e il timore di perdere Immobile, ieri ko a Milano per un violento trauma conclusivo al piede destro. Ha calciato la gamba di Kalulu invece del pallone. Sarri ha spiegato nel postgara: “Ha preso un forte colpo sul collo del piede, speriamo di recuperarlo subito, vedremo l’evoluzione”. Gli accertamenti strumentali chiariranno l’entità del problema, ma il Bologna è talmente vicino che la sua presenza non può che essere in bilico. La prossima settimana c’è il Porto, per questo sabato pomeriggio - a prescindere dall'esito degli esami - la Lazio potrebbe presentarsi con il tridente leggero con Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson. Ciro è uno che non molla, che stringe i denti. A breve si capirà se il recupero sarà possibile o se dovrà alzare bandiera bianca.

SEDUTA. Acerbi si è rivisto per una corsa differenziata. Si è allenato al Fersini prima dei calciatori non schierati titolari a San Siro: per loro seduta tecnica senza Sarri, come al solito impegnato in sala-video il giorno successivo alle partite disputate. Acerbi sta smaltendo la lesione di secondo grado al flessore sinistro, ci prova per la sfida di Europa League in Portogallo, probabilmente tornerà in gruppo all’inizio della prossima settimana. Si era fermato il 6 gennaio con l’Empoli, aveva accusato un problema muscolare alla stessa zona il 22 dicembre a Venezia. In difesa, contro il Bologna, ci sarà Luiz Felipe con uno tra Patric e Radu. Sempre lo stesso ballottaggio in assenza dell’azzurro. Tra i pali tornerà Strakosha, Lazzari favorito su Hysaj, a maggior ragione dopo la prestazione di ieri dell'albanese. Luis Alberto si riprenderà il posto a centrocampo, forse anche Leiva in regia. Le scelte davanti, purtroppo, potrebbero diventare scontate a causa del forfait di Immobile.