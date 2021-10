FORMELLO - Lazio, torna King Immobile. Gioca Patric, Zaccagni convocato

FORMELLO - Ha saltato una partita, è sembrata un’eternità. Riecco The King Ciro, si riprende la maglia in attacco e la veste da guida spirituale della Lazio. Immobile ha recuperato dalla lesione muscolare di “lieve entità”, ha rinunciato alla trasferta di Bologna e alla convocazione con la Nazionale, ma ci sarà domani per sfidare l’Inter e l’ex tecnico-amico Inzaghi. Ritorno confermato. Felipe Anderson e Pedro correranno ai suoi lati, per la panchina rientra Zaccagni, ha un minutaggio limitato nelle gambe (ha risolto i problemi muscolari e smaltito l’attacco influenzale), ma può diventare un’opzione preziosa a gara in corso. Tra le riserve anche i due baby Moro e Romero.

BALLOTTAGGIO. Il centrocampo sembra scontato: Leiva in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto. Cataldi in regia e Akpa Akpro come mezzala tra i cambi ipotizzabili. In difesa mancherà Acerbi, squalificato per due giornate. Al suo posto Patric come successo nel finale di Bologna: Radu è stato testato sempre da terzino sinistro, ruolo in cui al momento appare inamovibile Hysaj. Al centro Luiz Felipe verrà responsabilizzato, sulla destra l’unico ballottaggio tra Marusic e Lazzari: il montenegrino ha dalla sua la fisicità e una maggiore attenzione difensiva, è in vantaggio sull’ex Spal, che comunque è rimasto a Formello durante tutta la sosta. Tra i pali Reina, anche lui è chiamato a riscattare il disastro del Dall’Ara.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Lazzari, Radu, Vavro, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro, Basic, Zaccagni, Muriqi, Romero, Moro. All.: Sarri.

Pubblicato il 15/10 alle 18.00