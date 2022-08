FORMELLO - Lazio, vigilia senza Pedro: Sarri ha solo un dubbio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Meno di 24 ore al via della nuova stagione della Lazio. Si parte in casa contro il Bologna e Sarri non vuole rischiare nulla. Si riparte dalle certezze dell'anno scorso, a cominciare dalla difesa: niente coppia di centrali inedita, ci sarà Patric accanto a Romagnoli. Nella rifinitura andata in scena al centro sportivo lo spagnolo è stato provato vicino all'ex capitano del Milan. Sugli esterni Lazzari e Marusic, mentre la scelta in porta dovrebbe ricadere su Maximiano. L'unico dubbio di formazione riguarda il centrocampo: Cataldi è in vantaggio su Marcos Antonio, anche se nel pomeriggio il brasiliano si è mosso vicino a Milinkovic e Basic, che saranno titolari in mediana. Scelte obbligate in attacco: l'assenza per infortunio di Pedro (non si è allenatore per tutta la settimana), spiana la strada a Zaccagni, che completerà il tridente con Immobile e Felipe Anderson. Non ci sarà nemmeno lo squalificato Casale, che tornerà a disposizione per il match contro il Torino di sabato prossimo.

Probabile formazione (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Provedel, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto, Bertini, Luka Romero, Cancellieri, Raul Moro. All.: Sarri.

Pubblicato il 13/08