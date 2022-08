Lazio, Pedro: "Gol allucinante di Luis Alberto. Possiamo andare in Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio c’è e vince per 3-1 contro l’Inter in una partita carica di entusiasmo e di intensità. Tanta la qualità messa in campo dalla squadra di Maurizio Sarri che trova il successo con delle reti incredibili come quelle di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro. Tra loro anche il lancio perfetto e surreale di Milinkovic per il brasiliano. Al termine del match ai microfoni di DAZN è intervenuto Pedro: "Noi siamo molto contenti per questa vittoria, per il lavoro di tutta la squadra che è stato incredibile, per i tifosi. Grazie mille per questo momento, è importante questa vittoria. Gol? E' sempre bello segnare e aiutare la squadra. La palla per Luis? Ha fatto un gol allucinante e incredibile, questa vittotia è un passo avanti e dobbiamo metterci in testa che possiamo combattere così e continuare su questa strada perché è quella giusta. Champions League? Si possiamo farla, il percorso è lungo ed è appena iniziato il campionato ma dobbiamo continuare così. Sarri se mi ricorda Guardiola? Sì, lui vuole sempre giocare la palla, è un allenatore diverso e italiano e vuole pressare alto, avere molto possesso palla e muoverla veloce. Quindi sì, è molto simile come Guardiola che è il migliore del mondo in questo senso. Sarri ha una buona idea di giocare e questo la squadra l'ha capito".

Pubblicato il 26/08 alle 23.00