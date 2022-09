Lazio, Sarri contro gli arbitri: ecco a cosa si riferiva il tecnico

Il mister ha detto senza mezzi termini che i direttori di gara gli avrebbero detto che la Lazio doveva pagare quanto accaduto...

RASSEGNA STAMPA - La sconfitta di sabato sera contro il Napoli ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri che è sbottato contro la terna arbitrale. Se i partenopei sul campo hanno meritato, due episodi hanno condizionato la gara. La rete di Kim, nata da una spinta su Luis Alberto, e soprattutto il rigore non fischiato a Lazzari per la gomitata di Mario Rui. Le decisioni di Sozza hanno fatto infuriare il tecnico che nel post gara è stato una furia. In particolare in conferenza stampa il tecnico ha ribadito la disparita di giudizio e i 15 ammoniti a 1 delle ultime giornate. Sarri ha detto senza mezzi termini: "Stiamo sui coglioni agli arbitri e ce lo hanno detto". In molti si sono chiesti a cosa si riferisse. L'edizione odierna de Il Messaggero spiega che l'allusione pesante del tecnico è a una frase che sarebbe stata pronunciata da Piccinini a Torino e poi da Valeri nell'incontro del 22 agosto a Formello, dopo le proteste del Comandante e dei suoi uomini alla prima giornata: «Pagate quello che avete fatto in casa». Il riferimento è alle proteste vibranti nel match contro il Bologna. Una situazione intricata con la Lazio che ha paura per il proseguimento della stagione dove i cartellini gialli potrebbero diventare un problema.

Pubblicato il 5/09